- Путин готовится отдать Донбасс Украине: какую ловушку готовит Москва Киеву15:12
- Кремль готов к масштабному вторжению в Украину: РФ захватит Киев по сценарию Третьего рейха - генерал Марчук13:11
- Украинцы сами могут спровоцировать вторжение войск Путина: озвучен опасный сценарий12:48
- В “ДНР” подорожал выезд из "республики"21:45
- «Контрактные отношения»: Коломойский объяснил, что его связывает с Зеленским21:20
- Синоптики ошарашили прогнозом погоды: антициклон готовит настоящую «революцию»21:03
- Перестаньте, он ничего не прятал: у Зеленского ответили на сообщения о вилле в Италии20:16
- Пальчевский придумал, как без оружия выгнать Путина из Крыма20:00
- «В Чистилище!»: Коломойского внесли в базу данных «Миротворца»19:40
- Студия «95 квартал» сообщила, когда вернет на экраны сериал «Сваты»19:20
СБУ: группировки "УПА" и "УНА" курировались из Кремля. ВИДЕО
Формирования "Украинская повстанческая армия" и "Украинская национальная армия" были напрямую подчинены России.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает "Диалог.UA".
Ранее в Сети высмеяли громкие фейки росСМИ про "тайную тюрьму СБУ". Так, в силовом ведомстве сообщили, что некоторые экстремистские группировки должны были дестабилизировать ситуацию в Украине перед самыми выборами, однако сотрудникам СБУ удалось пресечь данную деятельность. Отмечается, что изъяты боеприпасы, оружие, военное снаряжение, средства связи и тысяча экземпляров газет с призывом присоединяться к деятельности "УНА". Группировка "УНА" координировалась гражданином США Рустамом Ташбаевым, который проживает в РФ и имеет российские корни. В 2015 году Ташбаева выдворили из Украины с формулировкой "за подрывную деятельность". В Украине "УНА" подчинялась Юрию Заболотному, который в 2017 году получил срок за публикацию экстремистского видео.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, оружие, СБУ, боеприпасы, изъятие, УПА
- Война на Донбассе: СБУ показала фото очередного компромата на Россию
- Донбасс и пытки: реакция ООН, РФ, СБУ и США
- СБУ прикрыла незаконную поставку оружия из США и Европы
- В Харькове раскрыта еще одна агентурная сеть российской разведки: у задержанных изъяты носители информации и оружие
- Боевики не смогут скрыться ночью: Украина получила новое оборудование из США
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП14:52
- В ОРДО за «коррупцию» задержали «депутата народного совета ДНР»14:33
- Оккупационные «власти ДНР» отменили «митинг и концерт» 31 марта 2019 года14:11
- Перед выборами? Жители ОРДО удивлены маленькими очередями на блокпостах «ДНР» 13:35
- Боевиков «ДНР» и наемников из РФ, получивших ранения, списывают «задним числом»13:29
- Пропагандисты «ДНР» опозорились, показав на выставке в Донецке части российских боеприпасов12:31
- Новые пропуска для пересечения КПВВ на Донбассе: СБУ ввела важные изменения правил12:10
- В Донецке в результате утреннего обстрела повреждены 5 жилых домов11:49
- Главаря «ДНР» Пушилина в центре Донецка охраняла тяжелая техника и вооруженные боевики «ДНР»11:33
- Сутки на Донбассе гремели бои: террористы "Л/ДНР" пустили в ход минометы возле мирных городов и сел11:09
- СБУ: группировки "УПА" и "УНА" курировались из Кремля. ВИДЕО15:52
- Проход на катере под Керченским мостом: уникальные кадры. ВИДЕО15:31
- Путин готовится отдать Донбасс Украине: какую ловушку готовит Москва Киеву15:12
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП14:52
- NASA испытало марсианский вертолет14:40
- В ОРДО за «коррупцию» задержали «депутата народного совета ДНР»14:33
- Оккупационные «власти ДНР» отменили «митинг и концерт» 31 марта 2019 года14:11
- Boston Dynamics показал новую модель робота-кладовщика (ВИДЕО)13:40
- Перед выборами? Жители ОРДО удивлены маленькими очередями на блокпостах «ДНР» 13:35
- Боевиков «ДНР» и наемников из РФ, получивших ранения, списывают «задним числом»13:29
- Эксперты назвали цвет, который может ухудшить зрение18:31
- Мамам рассказали, как ускорить засыпание ребенка15:48
- Медики рассказали, как быстро понизить температуру без лекарств13:45
- Можно ли поднимать найденные деньги: толкование примет12:30
- 6 знаков Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами10:16
- Дерматологи подсказали, как восстановить кожу после зимы10:01
- Украинцы смогут жаловаться на врачей и получить компенсацию: инструкция09:30
- Каким будет каждый месяц 2019-го для знаков Зодиака?08:16
- Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь22:22
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым