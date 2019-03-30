Кому пеню, кого – в суд: когда и как будет расти коммуналка

30.03.2019 16:40

Мы уже привыкли к постоянному росту тарифов. Что еще нам приготовили до конца 2019 года?

Многих удивило то, что 22 марта сказал президент Порошенко в интервью ТРК «Украина» - он заявил, что ситуация на рынке на сегодняшний день такая, что позволяет не повышать цены на газ, пишет АиФ в Украине.

Значит, соответственно, не будет дорожать еще и теплоснабжение, горячая вода и другие коммунальные блага?

«На сегодняшний день изменились оптовые цены на газовых рынках, - объяснил он. - Было соответствующее сообщение и украинского правительства, и НАК «Нафтогаз», что текущая ситуация позволяет не повышать тарифы».

На уточняющий вопрос о том, позволяет ли такая ситуация снизить цены, Порошенко ответил, что он не популист.

«У нас есть страны в мире, которые снизили цены на газ и бензин в 4-6 раз, - сказал он. - Название этой страны - Венесуэла. Это привело к тотальному обнищанию людей, им нечего есть, у них остановились предприятия».

А снижение тарифов на газ, по словам Порошенко, возможно только при достижении энергетической независимости, что, по его оценкам, может произойти примерно к 2023 году. То есть, реально, не раньше, чем через 4 года, коммунальные тарифы могут пойти на понижение. Пока же все остается по-старому, и, скорее всего, нам все же придется принять на себя удар запланированного подорожания коммунальных услуг.

Согласно консенсус-прогнозу МЭРТ (Министерства экономического развития и торговли), в течение 2018 года тарифы на газ для населения выросли на 22,9%, на горячую воду и отопление - на 20%, на электроэнергию - на 10%.

По этому прогнозу, газ подорожает в 2019 году на 15%, в 2020 году - на 18% и в 2021 году – снова на 15%. Тарифы на горячую воду и отопление в 2019 году вырастут на 10%, в 2020 году - на 12% и в 2021 году - на 15%. А электроэнергия будет дорожать в 2019 году - на 20,5%, в 2020-м - на 19,5% и в 2021-м - на 20%.

Если правительство не внесет никаких изменений, то уже в мае этого года в рамках соглашения с МВФ о приведении цен на газ для населения в соответствие с рыночными газ для населения подорожает на 15%. Это повлечет очередное повышение тарифов на отопление и горячую воду – на 10%. Вырастут и счета за электроэнергию, скорее всего, с июля, когда будет запущен рынок электроэнергии.

Кому пеню, кого – в суд

Между тем, на конец января задолженность украинцев за коммунальные услуги составила рекордные 62 млрд грн. Не усугубит ли ситуацию, при которой предприятия, поставляющие коммунальные услуги, не смогут работать, повышение тарифов? Ведь пеня за просрочку в платежах, которая вводится с 1 мая, вряд ли подстегнет должников, поскольку она – несущественна: 0,01% от суммы долга за день, а за год - 3,65%.

«Кризис неплатежей начинается тогда, когда платит меньше, чем 90% населения, - говорит эксперт в сфере инфраструктуры Андрей Никончук. – А у нас оплачивают свои счета около 80% граждан. Люди не вытягивают, не в состоянии оплачивать такие большие счета. Субсидии получают не все, и, наверное, увеличение задолженности происходит за счет тех, кому субсидии не положены, но они без посторонней помощи оплачивать коммунальные услуги не в состоянии. Думаю, что монетизация субсидий - выдача живых денег, только усугубит ситуацию. Могу даже гарантировать, что определенное количество потребителей используют эти деньги не на оплату коммуналки, а на совершенно другие текущие нужды. Их через месяц лишат субсидий, и получится, что они сами себя загнали в тупик. Решение проблемы в ручном режиме вряд ли увенчается успехом. Боюсь, что в дальнейшем во многих украинских городах будет то, что сейчас уже есть в Смеле Черкасской обл., где местная власть не смогла разрулить проблему задолженности города по газу, и в разгар декабрьских морозов отключили отопление».

Кстати, при наличии 10 тысяч грн долга и больше, коммунальщики на должников подают в суд. Правда, им проще договориться с ними о реструктуризации. Только в Киевской области с начала года подписано 4,5 тысяч договоров на погашение коммунальных долгов на общую сумму 37,4 млн грн. На тех, кто не соглашается на реструктуризацию долга, надеясь, что все спишут, - подают в суд. Сейчас в судах - тысячи дел о взыскании коммунальных долгов.

А самых злостных неплательщиков отключают от потребления услуг, если это возможно. Если отключать отопление и горячую воду в отопительный период запрещено законом, то электричество, газ и холодную воду (а заодно и канализацию) могут отрезать и перекрывать.

Кстати, в мире достаточно жестко наказывают должников по оплате коммунальных услуг. А в некоторых случаях применяются даже не совсем понятные нам методы. Так, в Турции отключают все блага через три месяца неуплаты, а включают их сразу после того, как погасишь долг или если поклянешься на крови, что оплатишь его завтра.

Конечно, повышение тарифов – необходимый шаг, который приходится делать всем странам при переходе от социализма - к рыночной экономике. Часто в этом плане ставят в пример Польшу. Туже затянуть пояса – это то, что в свое время сделали поляки, и чего не сделали мы еще в 1990-е годы, поэтому вынуждены это делать сейчас.

Источник : https://from-ua







