Оккупированный Донбасс ринулся из "резервации" на выборы - на КПП "Л/ДНР" огромные очереди

30.03.2019 17:00

Жители террористических "Л/ДНР" массово едут на неоккупированную территорию Украины, чтобы проголосовать на выборах президента. По данным соцсетей, на пунктах пропуска на линии разграничения "ад", передает "Диалог.UA". О том, что творится на КПП террористов "Л/ДНР" рассказала в Twitter пользовательница под ником Просто Дончанка. "Вот, третий час стоим на выезде из Горловки, очень холодно: ночью, наверное, был мороз. Все, кроме водителя, едут, чтобы осуществить свое избирательное право", - рассказала жительница Донецка. В комментариях отмечают, что схожая ситуация и на других КПП по линии фронта. Примечательно, что оккупанты старательно отговаривали жителей Донбасса от участия в выборах и даже запугивали. "В дыре по телевизору отговаривали всех, мол, нас не будет в списках. Но, судя по очереди на КПП, им никто не верит!" - уточнила пользовательница Twitter.



Источник : https://www.dialog.ua