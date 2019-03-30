Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Оккупированный Донбасс ринулся из "резервации" на выборы - на КПП "Л/ДНР" огромные очереди

30.03.2019 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупированный Донбасс ринулся из "резервации" на выборы - на КПП "Л/ДНР" огромные очереди

Жители террористических "Л/ДНР" массово едут на неоккупированную территорию Украины, чтобы проголосовать на выборах президента. По данным соцсетей, на пунктах пропуска на линии разграничения "ад", передает "Диалог.UA". О том, что творится на КПП террористов "Л/ДНР" рассказала в Twitter пользовательница под ником Просто Дончанка. "Вот, третий час стоим на выезде из Горловки, очень холодно: ночью, наверное, был мороз. Все, кроме водителя, едут, чтобы осуществить свое избирательное право", - рассказала жительница Донецка. В комментариях отмечают, что схожая ситуация и на других КПП по линии фронта. Примечательно, что оккупанты старательно отговаривали жителей Донбасса от участия в выборах и даже запугивали. "В дыре по телевизору отговаривали всех, мол, нас не будет в списках. Но, судя по очереди на КПП, им никто не верит!" - уточнила пользовательница Twitter.

 Источник :  https://www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, выборы президента, ДНР, ЛНР, КПП
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх