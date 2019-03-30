«Он часть Украины»: Пушков объяснил, почему Россия не присоединит Донбасс

30.03.2019 10:00

Скандально известный российский сенатор Алексей Пушков в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что неподконтрольная территория Донбасса является украинской и не может быть частью России.

При этом он подчеркнул, что присоединение Донбасса к РФ будет означать «бесконечную войну между Украиной и Россией». Так, Пушков отметил:

«ЕСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. ОНИ СОСТОЯТ В ТОМ, ЧТО МЫ НИКОГДА НЕ ГОВОРИЛИ О ТОМ, ЧТО ДОНБАСС НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ УКРАИНЫ, МЫ ПРИЗНАЕМ, ЧТО ОН ЧАСТЬ УКРАИНЫ. ВО-ВТОРЫХ, ВЫ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ, ЧТО ТАКОЕ ИЗЪЯТИЕ ДОНБАССА И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЕГО К РОССИИ. ЭТО ПОСТОЯННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОЙНЫ С УКРАИНОЙ, МЫ ДОЛЖНЫ ЭТО ПОНИМАТЬ».

При этом он отметил, что России не нужна война с Украиной: