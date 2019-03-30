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Переход на летнее время в ночь на 31 марта: что нужно знать украинцам
Как украинцам правильно перейти с зимнего на летнее время
31 марта, в воскресенье, украинцы переведут свои часы на летнее время. В три часа ночи необходимо будет сместить время на всех устройствах на час вперед. Следует помнить, что сейчас большинство гаджетов самостоятельно переводят время на нужное.
«Укрзалізниця» сообщила, что в билетах на поезда национального перевозчика пассажиров и грузов уже указано откорректированное время пригородных и пассажирских поездов.
Пресс-служба «Укрзалізниці» просит пассажиров и тех, кто встречает на перронах близких, в понедельник, 1 апреля, быть внимательными и заранее проверить правильность времени, установленного на их часах. Все временные изменения согласованы с администрациями соседних стран.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, летнее время, ночь, переход
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