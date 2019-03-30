Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Переход на летнее время в ночь на 31 марта: что нужно знать украинцам

30.03.2019 07:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Переход на летнее время в ночь на 31 марта: что нужно знать украинцам

Как украинцам правильно перейти с зимнего на летнее время

31 марта, в воскресенье, украинцы переведут свои часы на летнее время. В три часа ночи необходимо будет сместить время на всех устройствах на час вперед. Следует помнить, что сейчас большинство гаджетов самостоятельно переводят время на нужное.

 

«Укрзалізниця» сообщила, что в билетах на поезда национального перевозчика пассажиров и грузов уже указано откорректированное время пригородных и пассажирских поездов.

Пресс-служба «Укрзалізниці» просит пассажиров и тех, кто встречает на перронах близких, в понедельник, 1 апреля, быть внимательными и заранее проверить правильность времени, установленного на их часах. Все временные изменения согласованы с администрациями соседних стран.

Источник : https://politeka.net 



Теги: Донбасс, летнее время, ночь, переход
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх