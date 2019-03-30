Украинских водителей ждет серьезное нововведение: это должен знать каждый

30.03.2019 16:00

Теперь жизнь кардинально изменится.

Для украинских водителей придумали нововведение, теперь они смогут показывать электронный страховой полис на телефоне, планшете или другом устройстве. А правоохранители проверят полис с помощью специального устройства.

Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на странице в Facebook.

По словам Билошицкого, оформление страхового полиса в электронной форме была создано уже больше года назад. Но при внесении изменений в законодательство, не учли все аспекты. Поэтому водителям нужно было возить с собой еще и распечатку электронного полиса на бумаге.

«То есть, водитель сможет предъявить страховой полис на телефоне, планшете или другом устройстве. Полицейские при этом проверят его с помощью специального логистического устройства», — отметил Алексей Билошицкий.

Источник : https://from-ua.com



