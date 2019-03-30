- В начале недели ещё одно похолодание: синоптики обновили прогноз14:40
- В Украине работодателям разрешат отдавать только половину зарплаты13:20
- Вдова сенатора Джона Маккейна будет наблюдателем на выборах президента Украины 13:00
- Мандат миссии ОБСЕ в Украине продлили на год12:20
- Мобильные операторы в Украине пересмотрят тарифы: чего ждать и что будет с ценами12:00
- На Донбассе снова слышна артиллерия: армии не дают голосовать, потому что знают о популярности Порошенко11:20
- Под Киевом сгорел завод армейского обмундирования: прячут концы в воду?10:40
- «Он часть Украины»: Пушков объяснил, почему Россия не присоединит Донбасс10:00
- В России рассказали, сколько средств потратили на беженцев из Украины09:40
- В Украину запретили ввоз 10 российских изданий08:40
В начале недели ещё одно похолодание: синоптики обновили прогноз
31 марта, в воскресенье, в Украине ожидается сухая, тёплая и малооблачная погода, и такие погодные условия сохранятся в понедельник, 1 апреля. Как сообщает replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, 1 апреля в южных областях синоптики прогнозируют до 14-16 градусов со знаком плюс, и около 5 градусов тепла в ночные часы.
В восточных, центральных и северных областях температура воздуха немного снизится, днем ожидается от +11 до +14 градусов, в ночные часы будет от 3 до 5 градусов тепла. А вот в западных областях синоптики прогнозируют похолодание - уже в понедельник в дневные часы там будет всего 9-11 градусов со знаком плюс, а вечером столбик термометра может опуститься до 2-4 градусов тепла. 2 апреля, во вторник, погода в Украине испортится. Синоптики прогнозируют осадки в восточных регионах, в другие области дожди придут позднее.
Однако на всей территории ожидается облачная погода. Во всех областях будет всего 8-11 градусов со знаком плюс, а на востоке и на севере страны всего около 7 градусов тепла. Напомним, что ранее климатолог рассказала о сложных погодных условиях этим летом.
Теги: Донбасс, похолодание, неделя, прогноз погоды
- Синоптики: в Украину идут снегопады и похолодание
- В Украину идет циклон и похолодание: синоптики обещают ухудшение погоды
- Морозы охватят практически всю территорию Украины: синоптики огласили точный прогноз погоды на текущую неделю
- В мире неспокойно: 5 терактов всколыхнувших неделю
- Украинцев предупредили о резком похолодании
- Завтра в Украине ожидаются грозы и похолодание
- Минус 10 боевиков и уничтожение ЗРК: ООС заставили оккупантов РФ ответить за каждый обстрел - детали жарких боев 14:20
- Ситуация на украинских КПВВ: везде небольшие очереди, самая маленькая — на «Гнутово»12:39
- На Донбассе снова слышна артиллерия: армии не дают голосовать, потому что знают о популярности Порошенко11:20
- С августа 2014 года более 120 тыс. пенсионеров Донбасса вообще не получали пенсии в Украине09:21
- В ОРДО «признали» «разрешительные документы ЛНР»09:00
- КПВВ, переселенцы, прифронтовой Донбасс: поговорим о важном08:00
- Взять Горловку за три дня – эксперты рассказали, насколько это возможно07:20
- Враг идет на эскалацию: ВСУ понесли потери на Донбассе22:45
- По техническим причинам: В «Л-ДНР» синхронно отменили концерты российских артистов на 31 марта22:01
- За кого будут голосовать мариупольцы, - ВИДЕО18:00
- Ситуация в пунктах пропуска днем 30 марта15:20
- Гороскоп на апрель-2019: Рыбы, готовьтесь к катастрофам, а Козерогов ждет везение15:00
- В начале недели ещё одно похолодание: синоптики обновили прогноз14:40
- Минус 10 боевиков и уничтожение ЗРК: ООС заставили оккупантов РФ ответить за каждый обстрел - детали жарких боев 14:20
- "Мечта в клетке": тысячи мигрантов помещены за колючую проволоку на границе США14:00
- В ЕС отказались переводить часы на летнее и зимнее время.13:40
- В Украине работодателям разрешат отдавать только половину зарплаты13:20
- Вдова сенатора Джона Маккейна будет наблюдателем на выборах президента Украины 13:00
- Ситуация на украинских КПВВ: везде небольшие очереди, самая маленькая — на «Гнутово»12:39
- Мандат миссии ОБСЕ в Украине продлили на год12:20
- Православные христиане сегодня отмечают праздник Теплый Алексей11:40
- Почему влюблённые переоценивают интеллектуальные способности своей второй половинки11:00
- Как понять, что ребёнок отравился бытовой химией10:20
- Популярный женский препарат признан опасным для жизни22:23
- "Москва даст нам бой именно здесь - Зеленский не сольется, Тимошенко в пролете" - Карл Волох21:07
- Самый «честный» торговал танками, как пирожками: озвучены новые факты распродажи ВСУ20:38
- Три сценария финала президентских выборов20:05
- Взять фамилию мужа: каких изменений в судьбе стоит ждать19:30
- Будет ли правительство сдерживать цены на продукты?19:04
- Ученые: душа не умирает — она возвращается во Вселенную18:31
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- Горловка пала: ВСУ закрепились в черте города
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым