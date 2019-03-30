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В начале недели ещё одно похолодание: синоптики обновили прогноз

30.03.2019 14:40
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В начале недели ещё одно похолодание: синоптики обновили прогноз

31 марта, в воскресенье, в Украине ожидается сухая, тёплая и малооблачная погода, и такие погодные условия сохранятся в понедельник, 1 апреля. Как сообщает replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, 1 апреля в южных областях синоптики прогнозируют до 14-16 градусов со знаком плюс, и около 5 градусов тепла в ночные часы. 

В восточных, центральных и северных областях температура воздуха немного снизится, днем ожидается от +11 до +14 градусов, в ночные часы будет от 3 до 5 градусов тепла. А вот в западных областях синоптики прогнозируют похолодание - уже в понедельник в дневные часы там будет всего 9-11 градусов со знаком плюс, а вечером столбик термометра может опуститься до 2-4 градусов тепла. 2 апреля, во вторник, погода в Украине испортится. Синоптики прогнозируют осадки в восточных регионах, в другие области дожди придут позднее. 

Однако на всей территории ожидается облачная погода. Во всех областях будет всего 8-11 градусов со знаком плюс, а на востоке и на севере страны всего около 7 градусов тепла. Напомним, что ранее климатолог рассказала о сложных погодных условиях этим летом.



Теги: Донбасс, похолодание, неделя, прогноз погоды
 
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