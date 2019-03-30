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В России рассказали, сколько средств потратили на беженцев из Украины
В МВД России сообщили, что с 2014 года российская сторона потратила на беженцев из Украины около 18 млрд рублей. Об этом заявил начальник управления по организации разрешительно-визовой работы МВД РФ Кирилл Адзинов.
Он уточнил, что эти средства были потрачены на прием, обустройство и оказание помощи мигрантам из Украины. Так, Адзинов сообщил:
«РФ приняла более 450 тысяч человек, которые обратились за убежищем. На мероприятия, связанные с их приемом, обустройством, оказанием медицинской помощи было потрачено порядка 18 миллиардов рублей».
Кроме того, он отметил, что в 2014 году статус убежища попросила 271 тысяча граждан Украины, в 2015 году — 149 тысяч, в 2016 году — 22 тысячи и 2017 году — 9,5 тысячи украинских граждан.
Сейчас статусе временного убежища в России имеет менее 80 тысяч человек.
Источник : https://donpress
Теги: Украина, Россия, Донбасс, беженцы
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