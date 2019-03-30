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В Украину запретили ввоз 10 российских изданий
Под запрет попали, в частности, книги по экономике и менеджменту.
Государственный комитет телевидения и радиовещания отказал в выдаче разрешений на ввоз с территории России 10 книг, в которых есть признаки пропаганды. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, признаки пропаганды обнаружены в книгах московских издательств ООО Альпина Паблишер, ООО Олимп-Бизнес, ООО Манн, Иванов и Фербер.
"Это, в частности, книги по экономике и менеджменту, в которых рекламируется деятельность российских кампаний, в отношении которых в Украине применены экономические санкции", - сообщили в ведомстве.
Также не разрешено ввозить в Украину с целью распространения переведенную с английского языка книгу Росса Геддеса IPO и последующие размещения акций, в предисловии к которой издатель распространяет цитаты из выступлений президента России Владимира Путина.
В Госкомтелерадио отметили, что с 20 мая 2017 года предоставили 3018 отказов в выдаче разрешений на ввоз книг с антиукраинским содержанием.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, издание
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