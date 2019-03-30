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Вдова сенатора Джона Маккейна будет наблюдателем на выборах президента Украины

30.03.2019 13:00
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Вдова сенатора Джона Маккейна будет наблюдателем на выборах президента Украины

Синди Маккейн, вдова сенатора Джона Маккейна, будет наблюдать за украинскими выборами в составе делегации Международного республиканского института США. 
 Вдова американского сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн будет наблюдателем на выборах президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом сама Синди Маккейн написала в своем Twitter.

"Я не могу придумать лучшего способа почтить наследие своего мужа, чем демонстрировать постоянную поддержку свободы в стране, о которой так глубоко заботился муж. Горжусь тем, что буду в составе миссии Международного республиканского института на выборах в Украине", – написала она. 
 Синди Маккейн совместно с президентом Международного республиканского института Дэниелом Твайнингом возглавит наблюдательную миссию Международного республиканского института на украинских выборах. В число 25 наблюдателей также войдут действующие и бывшие конгрессмены и высшее руководство института.

Международный республиканский институт – некоммерческая общественная организация, деятельность которой направлена на поддержку развития свободы и демократии во всем мире. 
Источник : https://gordonua 



Теги: Донбасс, наблюдатели, президентские выборы
 
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