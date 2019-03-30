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Зайцевой могут смягчить приговор: названы важные детали в деле о резонансном ДТП
Главной фигурантке смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове Елене Зайцевой могут смягчить приговор.
Об этом заявила бывший адвокат Зайцевой, Юлия Козырь, передает КHARKIV Today.
"Прежде всего, обязательно суд должен был применить смягчающие обстоятельства - частичное возмещение ущерба пострадавшим и чистосердечное раскаяние. Это два тезиса, которые прямо указаны в законе и остальные нормы права указывают на то, что не может суд проигнорировать их. Эта норма императивная. Думаю, перспектива для апелляции в отношении Зайцевой есть", - рассказала она.
Напомним, 26 февраля Киевский райсуд Харькова принял решение по делу о смертельном ДТП в Харькове, которое произошло осенью 2017 года. Согласно с решением суда, Дронова приговорили к 10 годам тюрьмы, а также три года без права управления автомобилем. Зайцеву судья приговорил к 10 годам тюрьмы и также к трем годам запрета на вождение авто.
Источник : https://from-ua
Теги: Донбасс, приговор, ДТП
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