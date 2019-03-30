Зайцевой могут смягчить приговор: названы важные детали в деле о резонансном ДТП

30.03.2019 21:00

Главной фигурантке смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове Елене Зайцевой могут смягчить приговор.

Об этом заявила бывший адвокат Зайцевой, Юлия Козырь, передает КHARKIV Today.

"Прежде всего, обязательно суд должен был применить смягчающие обстоятельства - частичное возмещение ущерба пострадавшим и чистосердечное раскаяние. Это два тезиса, которые прямо указаны в законе и остальные нормы права указывают на то, что не может суд проигнорировать их. Эта норма императивная. Думаю, перспектива для апелляции в отношении Зайцевой есть", - рассказала она.

Напомним, 26 февраля Киевский райсуд Харькова принял решение по делу о смертельном ДТП в Харькове, которое произошло осенью 2017 года. Согласно с решением суда, Дронова приговорили к 10 годам тюрьмы, а также три года без права управления автомобилем. Зайцеву судья приговорил к 10 годам тюрьмы и также к трем годам запрета на вождение авто.

Источник : https://from-ua