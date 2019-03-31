Кабмин меняет правила выплаты субсидий наличными

31.03.2019 11:27

Кабмин планирует поменять правила монетизации субсидий в Украине в случае, если получатель субсидии просрочил оплату жилищно-коммунальных услуг при получении субсидии.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева на брифинге, сообщает from-ua.

"Думаю, мы внесем изменения, и тот, кто допускал просрочку с проплатами, имея на руках деньги, которые им выплатили, будут в течение следующего года получать субсидию уже в безналичной форме", - сказал он.

Кроме того, по словам министра, если по истечении этого периода выплаты нормализируются, субсидиант сможет опять перейти на денежную форму.

Также Рева указал на важный нюанс. Если неуплата за коммунальные платежи будет связана с доначислениями по газу в связи с решением суда, такие просрочки не будут учитываться при назначении субсидии.