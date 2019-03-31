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Какие нарушения зафиксированы в день выборов президента

31.03.2019 21:29
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Какие нарушения зафиксированы в день выборов президента

Количество заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом в Украине, по состоянию на 18:00 возросло до 1612.
Об этом 31 марта написала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.
"По состоянию на 18:00 следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований 19 сообщений", – сказано в сообщении.
По данным МВД, нарушения в основном связаны с:
незаконной агитацией – 112;
фотографированием бюллетеней – 97;
подкупом избирателя – 35;
повреждением бюллетеня – 30;
попыткой вынесения бюллетеня из участка – 10;
сообщение о заминировании – 9.



Теги: Донбасс, выборы президента, нарушения, избирательный участок
 
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