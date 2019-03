Коррупция, олигархи и никаких шуток: что западные медиа пишут о выборах в Украине

31.03.2019 18:00

Редакция "Зеркало недели. Украина" представила публикации об украинских выборах в ключевых западных газетах, журналах, агентствах, телеканалах и аналитических центрах.

Газеты The New York Times, The Washington Post и агентство Associated Press пишут, что война в Донбассе перед выборами разделила молодежь по обе стороны линии фронта. Через пять лет после начала вооруженного конфликта на востоке Украины, линия фронта между правительственными силами и поддерживаемыми Россией боевиками стала фактической границей, отрезав поколение новых избирателей от президентских выборов. Только те, кто бросил свой дом на востоке, чтобы жить в районах под контролем правительства, смогут проголосовать за нового президента Украины.

Агентство Associated Press, газеты The New York Times и Washington Post пишут о том, что поставлено на карту президентских выборов в Украине. Вне зависимости от того, кто победит, выборы станут важным тестом приверженности Украины упорядоченной демократии. Измученная коррупцией, страдающая от войны с поддерживаемыми Россией боевиками, зависящей от помощи международных организаций на миллиарды долларов, Украина ставит жесткие задачи перед своим следующим президентом. Авторы выделяют несколько категорий украинских реалий: коррупция, Россия, качество жизни, экономика и демократия и пробуют разобраться в том, что каждый из ключевых кандидатов поставил на карту.

Агентство Reuters пишет, что Петр Порошенко столкнулся с осуждением избирателей из-за того, что хотел изначально показаться человеком слова, однако проводя президентскую кампанию еще в 2014 году, Порошенко недвусмысленно высказался о том, что он сделает со своим кондитерским бизнесом, если будет избран: "Я продам". Пять лет спустя он так и не продал бизнес. Автор пишет, что украинцы, голосующие на президентских выборах в воскресенье, должны решить, перевешивает ли решительная защита Порошенко их нации эти другие соображения.

Агентство Reuters пишет, что Запад беспокоится о непредсказуемости, которую может принести президентство Зеленского. Хотя в самой Украине всего 9% граждан доверяют своему национальному правительству, что является самым низким показателем среди избирателей во всем мире. Украинцы должны решить, настолько ли они сыты по горло существующими политиками. С движением Зеленского на президентских выборах Украина переживает волну народного недовольства, подобного тому, которое в Италии привело к власти популистское "Движения пяти звезд" и президента США Дональда Трампа в его офис.

Газета The New York Times и информационное агентство Reuters пишут, что первая тройка кандидатов в президенты не сможет эффективно реформировать Украину. Западные покровители Украины опасаются, что следующий президент страны может оказаться не желающим или неспособным ускорить реформы, на которые они потратили пять лет, вкладывая деньги, кто бы не победил на выборах. Украина является связующим звеном конфронтации между Западом и Россией. Запад по-прежнему готов защищать Украину. В идеале ЕС хотел бы видеть Украину стабильной демократией, подчиняющейся верховенству права и способной защитить себя от России.

Газета The Washington Post пишет о том, что в странной президентской гонке в Украине один кандидат ищет жену. И хотя шансы на победу Игоря Шевченко в лучшем случае маловероятны, он буквально превратил свою кампанию в шоу знакомств, на политический выпуск "Холостяка". Границы между реалити-шоу и политикой становятся все более размытыми во всем мире. Теперь их активно стирают и в Украине. Беззаботный подход Шевченко маскирует более циничную политическую повестку дня. Шевченко, возможно, не самый дерзкий в гонке за смещение действующего президента Петра Порошенко. Владимир Зеленский, - комик, единственный политический опыт которого, это роль президента Украины в популярном телесериале. Другой кандидат, зарегистрированный под именем Юрий Тимошенко, - явная попытка отобрать голоса у Юлии Тимошенко.

Агентство Reuters пишет, что в тени войны украинцы стремятся проголосовать за мир. Порошенко сделал противостояние России центральным направлением того, что стало жесткой политической битвой за переизбрание. ОН пришел к власти в 2014 году, пообещав закончить войну в течение нескольких недель и в конечном итоге привести Украину в НАТО. Его два главных конкурента Тимошенко и Зеленский - говорят, что будут подходить к мирным переговорам по-разному, привлекая США и другие страны садиться за стол. Но неясно, будут ли они менять статус-кво.

Агентство Bloomberg пишет, что коррупция съедает Украину и может превратить комика в президента, а терпение среди тех, кто поддерживает страну, иссякает. Влияние клептократии на Украину трудно переоценить и сегодня Украина может заменить Молдову, как самую бедную страну Европы. Угрожающие масштабы коррупции оставили Украину непривлекательной для инвесторов и уязвимой для манипуляций России в период растущей напряженности между Москвой и Западом.

Журнал The Economist пишет, комик может стать президентом и это не смешно. Обозреватели называют трагикомедией украинских выборов то, что у Зеленского нет политического опыта, зато он играл президента в сериале. Украинцы разочарованы постреволюционным руководством. Опросы показывают, что украинцы не доверяют собственному парламенту больше, чем российским СМИ, которые транслируют пропаганду для разжигания конфликта.

Журнал Politico пишет, что еще один срок Порошенко увековечит олигархическую систему в Украине. Общественное недовольство вокруг украинского президента слишком велико. Порошенко не является "последней надеждой" на будущее Украины и если другие кандидаты победят, страна не обязательно станет жертвой влияния Путина.

Телеканал BBC вышел с сюжетом о том, что Зеленский, Тимошенко и Порошенко не реформируют Украину. В конце марта Украина выберет следующее направление – выбор между враждующими олигархами и лидирующими кандидатами в президенты. Зеленский перевернул украинскую политику с ног на голову, но это произошло благодаря бесстыже стертой грани между вымыслом и фактом. Любя Зеленского, олигарх Коломойский не останавливается перед флиртом с кандидатом Юлией Тимошенко.

Агентство Bloomberg пишет, что популист президент Бразилии вдохновляет Зеленского, который ориентируется на электорат, настроенный против истеблишмента, как популисты, которые массово появились в других странах Европы и за ее пределами. Зеленский стремится преобразовать свою быструю популярность в создание более широкой политической базы, планируя образовать свою партию до парламентских выборов в конце этого года.

Обозреватель Леонид Бершидский для Bloomberg пишет, что одной из проблем, осложняющих президентские выборы в Украине в конце марта, является то, что никто, включая социологов, не знает, сколько людей все еще живет в стране. Волны украинцев эмигрировали, и подсчитать их нелегко, а официальная статистика обманчиво детализирована.

Американский аналитический центр Atlantic Council объяснил, почему президентство Зеленского стало бы катастрофой для Украины. Когда Путин уйдет и если Россия откажется строить империю, украинцы получат полное право избрать клоуна своим президентом. Однако до этого времени они должны понимать, что руководить страной в современном опасном мире - не шутка.

