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На одном из участков члены комиссии испортили все бюллетени

31.03.2019 17:11
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На одном из участков члены комиссии испортили все бюллетени

В Ивано-Франковской области в селе Князевское, Рожнятовского района на УИК №260639 члены комиссии испортили все 690 бюллетеней, поставив отметку "Выбыл" напротив фамилии кандидата Александра Мороза, сообщает Гражданская сеть Опора, передает НВ.
Испорченные бюллетени признали недействительными.
Ошибку оперативно исправили, ситуацию проверяет полиция.



Теги: Донбасс, Ивано-Франковская область, порча, бюллетень, избирательный участок
 
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