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Появилось фото боевой бронемашины, созданной в Украине частной компанией

31.03.2019 15:32
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Появилось фото боевой бронемашины, созданной в Украине частной компанией

В сети появилось фото новой разновидности украинского бронеавтомобиля "Дозор-Б" во время ее испытаний.

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

Фото в социальной сети Facebook опубликовал Андрей Кульчицкий. Автор публикации не указал какая именно боевая машина на снимке, однако, как сообщается, по визуальным признакам - это украинский бронетранспортер "Дозор-Б" или его польский вариант под названием "Oncilla"
Информация о продаже лицензии на производство бронемашины "Дозор-Б" польской компании "Миста" (Mista) появилась в 2013-м году. И уже на выставке вооружения в Польше MSPO-2013 был продемонстрирован вариант "Дозор-Б" под названием Oncilla.
Первый бронеавтомобиль "Oncilla" был собран на Киевском бронетанковом заводе, в дальнейшем производство должно было происходить в Польше, более детальной информации о поставках в третьи страны кроме Сенегала найти не удалось.
На фото от Андрея Кульчицкого продемонстрирована именно боевая машина с двумя бойницами на борту по примеру польской "Oncilla":
В обсуждении автор указал, что она имеет отношение к Научно-производственной компании "ВК Система", которая занимается модернизацией многоцелевых тягачей МТ-ЛБ в санитарный вариант МТ-ЛБ-С и поставляет их в Вооруженные Силы Украины.
Отмечается, что неизвестно, чем именно является этот продемонстрирован вариант - дальнейшим развитием "Дозор-Б" или локализованным производством "Oncilla".



Теги: Украина, Донбасс, Польша, производство, фото, броневик, бронетехника, соцсети, бронетранспортеры
 
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