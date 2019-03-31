Российский журналист рассказал, пойдет ли Путин в наступление после выборов в Украине

31.03.2019 20:30

Как передает replyua.net, Россия внимательно следит за тем, как проходят выборы в Украине. Пока не будут точно известны фамилии двух кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур, никаких действий Кремль предпринимать не будет. Это же самое касается и эскалации конфликта на востоке Украины. Там также будет соблюдаться шаткое перемирие. Об этом в интервью одному из СМИ заявил российских журналист Александр Рыклин.

По его мнению, в Кремле наконец-то поняли, что на данный момент все складывается довольно неплохо. Сейчас не 2014-й год и в Украине народ не так сплочен, следовательно, есть все шансы, что кандидат, который будет настроен на диалог с Москвой, победит. Именно исходя из этого ничего экстраординарного быть не может.

Также Рыклин предположил, что после выборов в Украине будут пересмотрены Нормандский и Минский форматы, которые себя уже изжили. Будет введена новая конфигурация с новым составом «игроков», которые и будут решать вопросы мира на востоке.