В Кремле признали: "Дружбы с Украиной не будет, кто бы там ни стал президентом, шансов нет"

31.03.2019 16:07

В Кремле не верят, что пророссийский президент в Украине поможет вернуть страну в орбиту интересов Москвы. С громким заявлением о выборах в Украине выступил близкий к Кремлю популярный telegram-канал "Мастер пера", передает "Диалог.UA".

Ресурс согласился с утверждением, что Москве не стоит ждать улучшений в отношениях с Украиной после выборов. Даже победа откровенно пророссийского кандидата ничего не изменит. "Стань им (президентом - ред.) хоть приезжавший в Москву с Медведчуком Бойко, хоть даже укрывающийся в РФ Николай Янович Азаров, а наладить хотя бы прежний уровень отношений, который был до 2014 года, не выйдет даже у самого пророссийски настроенного президента", - заявил прокремлевский telegram-канал. Причин тому несколько. Во первых, в устройство Украины таково, что Верховная Рада обладает большими полномочиями, нежели президент. Кроме того, в стране невероятно сильны общественно-политические институты. "Враз стреножат такие откровенные попытки первого лица", - заверил "Мастер пера". Еще одна причина - неприятие России подавляющим числом граждан Украины, в том числе и теми, кто ранее был ярым поклонником "русского мира". Последние обвиняют РФ в том, что "кинула" их. "Обида у многих украинцев обращена в сторону бывшего российского брата: у одних - за то, что пришли с гибридным мечом, у других - за то, что не защитили и неэффективно этим мечом распорядились", - признал прокремлевский ресурс.