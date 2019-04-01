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Аваков раскрыл, почему Зеленский столько голосов набрал в первом туре

01.04.2019 15:14
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Аваков раскрыл, почему Зеленский столько голосов набрал в первом туре

Кандидату Зеленскому удалось так много набрать в первом туре благодаря русскоязычным патриотам, которые нашли своего лидера.

Об этом в интервью изданию "Левый берег" сообщил министр МВД, передает "Диалог.UA".

Ранее Зеленский сообщил о том, что украинцев ждет сюрприз во втором туре выборов. Комментируя итоги первого тура, Аваков отметил, что пока серьезных нарушений не было обнаружено, хоть и поступило более 2 тыс. сообщений о нарушениях, завели более 40 уголовных дел. Министр так пояснил первый тур выборов: "У одних феноменальные цифры неожиданно появились, а у других их почему-то не оказалось". Также Аваков отметил, что Зеленский сумел набрать столь много голосов за счет русскоязычных патриотов, которые нашли своего кандидата.

Глава МВД подчеркнул, что во втором туре победит тот кандидат, который "проведет окончание избирательной гонки честно". Он пояснил, после выборов ситуация в Парламенте может сильно накалиться - не будут приняты ключевые решения по избирательному законодательству, на что есть запрос у общества. Аваков отметил, что "политическая жизнь всех лидеров президентской гонки продолжится, но какой она будет, зависит от тех, кто выиграет".

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, выборы президента, Аваков
 
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