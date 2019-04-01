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Бойко до сих пор надеется на прохождение во второй тур выборов
Представители избирательного штаба сопредседателя политической силы «Оппозиционная платформа – За жизнь», кандидата на пост главы украинского государства Юрия Бойко не уверены в достоверности данных экзит-полов. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.
Так, по словам Нестора Шуфрича, предоставленные предварительные данные существенно отличаются от реальной картины. Он считает, что экзит-полы занизили результат Юрия Бойко приблизительно на 20%. При этом результат действующего гаранта Петра Порошенко по непонятным причинам выше на 20%. Нестор Шуфрич отметил, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» вела параллельный подсчёт голосов. На данный момент представителями этой политической силы обработано 93% протоколов. Согласно полученной «Оппозиционной платформой» информации, Юрий Бойко в действительности набирает 11,5%. А вот экзит-полы «присвоили» ему всего 9,7%.
«Мы уверены, что при подсчёте голосов мы будем иметь дополнительные резервы. Примерно 20% людей отказывались отвечать, за кого они голосовали, и мы считаем, что там как раз наши голоса», - заявил Юрий Бойко.
Теги: Донбасс, выборы президента
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