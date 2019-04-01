Доллар немного откатился после президентских выборов

01.04.2019 17:15

1 апреля курс доллара немного пошел вниз. Валютная торговля на межбанке началась с мизерного подорожания доллара: его курс поднялся на 1 копейку — до 27,25-27,30 грн./$. После чего котировки просели.

"Рынок отошел к 27,20-27,22 грн./$. Спрос на доллар небольшой, невзирая на выплаты по НДС в минувший четверг-пятницу", —сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Нацбанк пока не появлялся на торгах. Казначеи не прогнозируют выход регулятора на рынок.

Финансисты уверяют, что политические факторы — предварительные результаты президентских выборов, состоявшихся 31 марта, — пока не влияют на настроения валютного рынка. Отмечают спокойную торговлю на межбанке.

В пятницу, 29 марта, на безналичном рынке наблюдалась нервозность, связанная с предстоящим голосованием и крупными выплатами по НДС. Валютные котировки взлетали до 27,37 грн./$, однако откатились к вечеру в рамки 27,27-27,29 грн./$. Сегодня финансисты прогнозировали курсовую раскачку в диапазоне 27,20-27,35 грн./$.

Источник: https://antikor.com.ua