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Масштабный пожар в Николаеве: горит река
В отдельные моменты пламя достигало высоты около 50 метров. Столбы черного дыма были видны изо всех районов города.
В Николаеве на реке Ингул вспыхнул самый мощный в нынешнем году пожар камыша. Об этом сообщает местное издание Новости N в понедельник, 1 апреля.
Черные столбы дыма над микрорайоном Соляные стали заметны около 13.00.
"Благодаря сильному ветру пожар распространился на площадь несколько десятков гектаров. В отдельные моменты пламя достигало высоты около 50 метров, а столб черного дыма был виден практически из каждого района города", – говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли два экипажа пожарных и оперативный автомобиль, однако очаг возгорания находился примерно в 100 метров от берега, куда пожарные достать не могли, им оставалось только наблюдать за бушующим пламенем.
Отмечается, что весенние пожары на камышовых зарослях стали уже традиционными.
"Камыш поджигают браконьеры, чтобы бить нерестящуюся на мелководье рыбу. Ежегодно такие пожары наносят колоссальный ущерб речной фауне. В них гибнут сотни живущих возле реки животных и птиц", – пишет издание.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Николаев, пожар, река
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