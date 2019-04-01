«Опора»: Зеленский стал победителем первого тура президентских выборов

01.04.2019 12:30

В первом туре выборов главы украинского государства безоговорочно победил шоумен, руководитель «Студии Квартал 95» Владимир Зеленский. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.



С такой информацией выступили представители Гражданской сети «Опора». Данные были получены в процессе параллельного подсчёта голосов. По словам координатора «Опоры» Ольги Айвазовской, за Владимира Зеленского проголосовали 30,1% электората. Этим украинцы проложили ему дорогу во второй тур выборов главы украинского государства. За президентское кресло с Владимиром Зеленским поборется действующий гарант Пётр Порошенко. За него отдали свои голоса 15,7% избирателей.



По результатам вчерашнего голосования на третьем месте оказалась лидер политической силы «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Данного кандидата поддержали 13,3% наших сограждан. За Юлией Тимошенко следует сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко. Он получил поддержку со стороны 11,5% электората. Намного меньше голосов у главы партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко. Его результат – 6,8%.