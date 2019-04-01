«От этого будет зависеть результат второго тура»: Порошенко обратился к Зеленскому с важнейшим призывом

01.04.2019 07:31

В команде действующего президента Украины Петра Порошенко заявили, что согласно данным всех экзит-поллов, во втором туре президентских выборов в нашей стране будут принимать участие нынешний гарант Конституции и шоумен Владимир Зеленский, о чем пишет replyua.net.



Согласно обнародованным ранее данным Национального экзит-полла, за Зеленского свои голоса отдали третья часть пришедших на выборы президента украинцев. Следом за ним, с 18-19 процентами оказался Петр Порошенко. Как известно, и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский сделали уже первые заявления после обнародования предварительных данных по выборам, заявив, что такой конкуренции еще не было в истории Украины, а также о том, что данных может быть много, а президент – один, соответственно.



Как сообщает liga.net, Петр Порошенко обратился к Зеленскому с важным призывом, вызвав его на политическую дуэль. Действующий президент подчеркнул, что шоумену, как бы там ни было, нужно найти время и явиться на дебаты. «Основным элементом выборов во втором туре должны быть дебаты. А если уклонять кто-то от них начнет, то это будет значить только одно – ему просто нечего сказать», - отметил глава государства.