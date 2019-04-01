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Отсутствие наблюдателей РФ на выборах в Украине не повлияло на их легитимность, – ОБСЕ
Отсутствие российских наблюдателей в мониторинговой Миссии от ОБСЕ на выборах в Украине не стало большой потерей и не ставит под сомнение легитимность наблюдения за голосованием.
Об этом сегодня, 1 апреля, заявил на пресс-конференции Специальный координатор краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ Илкка Канерва, сообщает «Сегодня.ua».
Он напомнил, что исключение представителей одной из стран ОБСЕ из наблюдательной миссии противоречит одному из Копенгагенских обязательств, согласно которому страны – участницы организации приглашают друг друга для наблюдения за национальными выборами. «Вызывает сожаление тот факт, что конфликт привел к ситуации, когда страна вынуждена приостановить воплощение обязательства ОБСЕ в отношении другой страны. Отсутствие наблюдателей из одной страны не может иметь какого-либо влияния на легитимность нашего наблюдения», – подчеркнул он и отметил, что надо учитывать необычно огромное количество международных наблюдателей, около тысячи, участвовавших в мониторинге за выборами в Украине.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, выборы президента, ОБСЕ
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