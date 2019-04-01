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Порошенко проиграл Зеленскому даже в Винницкой области
Центральная избирательная комиссия продолжает подсчитывать голоса избирателей на прошедших президентских выборах.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, действующему главе государства не удалось набрать максимальное количество голосов, и он проиграл лидеру первого тура Владимиру Зеленскому даже в западных областях, где социологи прогнозировали лидерство действующего президента.
Сообщается, что в Винницкой области, которая считается вотчиной Петра Порошенко, за него проголосовали только 19,96 процентов избирателей. При этом Владимир Зеленский набрал в Винницкой области более 22% голосов. Примечательно, что Зеленский стал абсолютным победителем первого тура выборов в Днепропетровской области. Уроженец Кривого Рога получил там более 45% голосов. В южных регионах Украины за Зеленского отдали свои голоса более 42% избирателей. Также за шоумена активно голосовали жителей востока и севера страны. В Одесской области Зеленский набрал почти 35% голосов, в Николаевской области более 41%.
Также шоумена поддержали жителей Луганской и Донецкой областей, где он набрал 27 и 25% голосов соответственно. Удивительно, что даже на Закарпатье, где прогнозировали голоса за Порошенко, 40% избирателей проголосовали за Зеленского.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, Порошенко
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