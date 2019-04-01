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Ситуация в пунктах пропуска днем 1 апреля
01.04.2019 17:30
Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 1 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Марьинка»:
- Анна: «9:46. В Курахово в сторону Донецка машин 5-7»;
- Евгений: «11:46. "Каргилл" в Донецк 10 основной и 3 льготы»;
- Дмитрий: «12:25. На "Каргилле" 2-3 машины».
КПВВ «Новотроицкое»:
- «Администратор»: «10:19. В Еленовке в сторону Украины в 9:20 было 15 машин или 19»;
- Влад: «11:21. Еленовка в Мариуполь – пусто»;
- Александр: «11:34. Еленовка. На выезд пусто, въезд – 10 основной и 1 льгота».
КПВВ «Гнутово»:
- Антон: «11:30. Октябрь: в обе стороны никого»;
- Антон: «11:52. Гнутово/Октябрь в обе стороны никого».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, апрель, пункт пропуска
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