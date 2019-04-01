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Суспильне пригласило Порошенко и Зеленского на дебаты

01.04.2019 19:40
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Суспильне пригласило Порошенко и Зеленского на дебаты

Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов на пост президента, которые выйдут во второй тур выборов, принять участие в теледебатах. Об этом сообщила пресс-служба общественного вещателя.

Так, в пресс-службе отметили:

«Общественный вещатель готов к проведению теледебатов в определенном законом порядке и предоставит официальные приглашения к участию в дебатах обоим кандидатам сразу после официального объявления результатов первого тура выборов».

Как стало известно, Суспильне предоставит площадку «для независимой дискуссии кандидатов на равных условиях».

Также, в пресс-службе добавили:

«В случае отказа одного из кандидатов на пост президента Украины принять участие в теледебатах или невозможности его участия в них выделенное для теледебатов время предоставляется другому кандидату на пост президента Украины».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, Порошенко
 
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