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У Зеленского прокомментировали слухи о премьерстве Тимошенко
В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского опровергли информацию о том, что в случае его победы Юлия Тимошенко будет назначена премьер-министром. Об этом в ходе брифинга заявил спикер штаба Дмитрий Разумков, сообщает корреспондент Укринформа.
"О каком премьерство (Юлии Тимошенко, - ред.) мы можем сейчас говорить, если премьерство - это, в первую очередь, соглашение и коалиция в Верховной Раде. При всем уважении, но у Юлии Владимировны не хватает "штыков". А партия Слуга народа в большом объеме появится только осенью", - заявил Разумков.
Народный депутат Мустафа Найем в Telegram ранее сообщил, что Тимошенко и Зеленский якобы ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов.
Кандидаты Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во второй тур выборов, свидетельствуют результаты обработки ЦИК 70,61% протоколов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, Тимошенко
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