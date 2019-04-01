Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украина официально разорвала дружбу с РФ

01.04.2019 09:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина официально разорвала дружбу с РФ

Согласно Закону о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, с 1 апреля 2019 года указанный документ теряет силу, передает УП.

Договор о дружбе Украины с Россией был подписан в 1997 году президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным. Стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ. Договор был заключен на срок десять лет, и в 2008 году его действие было автоматически продлено.

Учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, которая является нарушением этого договора, в декабре 2018 года был принят закон, который прекращает его действие.

Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения указанного Договора до прекращения его действия, в соответствии со статьей 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, договор, дружба
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх