«Укрзализныця» увеличила стоимость грузовых перевозок

01.04.2019 11:43

30 марта «Укрзализныця» пересмотрела тарифы на грузовые железнодорожные перевозки. По новым данным, их стоимость выросла на 14,2%.



Такое сообщение сделал директор по финансам и экономике «Укрзализныци» Андрей Рязанцев.



Как было отмечено, повышение стоимости является первым этапом на пути к внедрению систематически работающей модели индексации тарифов на индекс стоимости промышленной продукции у производителей.



«Новая концепция тарифообразования на железнодорожном транспорте должна быть разработана «Укрзализныцей» совместно с участниками рынка до 1-го июля 2019 года», - сообщили в компании.



Ранее, 22 марта, Государственная регуляторная служба обнародовала решение о согласовании тарифов на грузовые перевозки на уровне индекса цен производителя прошлого года. приказ об этом был зарегистрирован в Министерстве юстиции 30 марта и опубликован в издании «Урядовый курьер».



Таким образом, тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины проиндексированы на 14,2%.

Источник: https://zi.dn.ua