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«Укрзализныця» увеличила стоимость грузовых перевозок

01.04.2019 11:43
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30 марта «Укрзализныця» пересмотрела тарифы на грузовые железнодорожные перевозки. По новым данным, их стоимость выросла на 14,2%. 

Такое сообщение сделал директор по финансам и экономике «Укрзализныци» Андрей Рязанцев. 

Как было отмечено, повышение стоимости является первым этапом на пути к внедрению систематически работающей модели индексации тарифов на индекс стоимости промышленной продукции у производителей. 

«Новая концепция тарифообразования на железнодорожном транспорте должна быть разработана «Укрзализныцей» совместно с участниками рынка до 1-го июля 2019 года», - сообщили в компании.

Ранее, 22 марта, Государственная регуляторная служба обнародовала решение о согласовании тарифов на грузовые перевозки на уровне индекса цен производителя прошлого года. приказ об этом был зарегистрирован в Министерстве юстиции 30 марта и опубликован в издании «Урядовый курьер». 

Таким образом, тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины проиндексированы на 14,2%.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Укрзализниця, перевозки
 
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