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В Днепре, Одессе и Херсоне досрочно отключили отопление

01.04.2019 14:10
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В Днепре, Одессе и Херсоне досрочно отключили отопление

В Днепре, Одессе и Херсоне завершился отопительный сезон 2018-2019. Об этом сообщают пресс-службы местных горсоветов.
Такое решение местных властей обусловлено повышением среднесуточной температуры воздуха. Отметим, что по всей Украине отопительный сезон завершается 15 апреля.



Теги: Одесса, Херсон, Днепр, отопительный сезон
 
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