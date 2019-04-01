В Днепре, Одессе и Херсоне досрочно отключили отопление

01.04.2019 14:10

В Днепре, Одессе и Херсоне завершился отопительный сезон 2018-2019. Об этом сообщают пресс-службы местных горсоветов.

Такое решение местных властей обусловлено повышением среднесуточной температуры воздуха. Отметим, что по всей Украине отопительный сезон завершается 15 апреля.