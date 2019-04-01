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В Украине изменился тариф на газ

01.04.2019 12:14
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В Украине изменился тариф на газ

В Украине с 1 апреля снижается цена на газ для бытовых потребителей на 2%. При этом не устанавливается максимально возможная торговая наценка поставщика.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины". "ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" снижает цену на апрель для своих бытовых потребителей на 2%, не устанавливая максимально возможную торговую наценку поставщика, которая разрешена законодательством", — говорится в сообщении.

Таким образом, конечная цена газа для бытовых потребителей "Нафтогаза" составит 8,38 грн за кубометр вместо 8,55 грн за кубометр (с НДС и расходами на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

В то же время бизнес будет платить за такие же объемы голубого топлива всего 5,9 гривни за кубометр. Впервые за несколько лет цены по правительственному проекту выше рыночной стоимости.

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, цена, газ, тариф
 
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