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Выборы президента Украины: обработано 45% бюллетеней

01.04.2019 08:33
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Выборы президента Украины: обработано 45% бюллетеней

По состоянию на 7:55 Центральная избирательная комиссия обработала более 45% протоколов.

Согласно данным ЦИК, лидирует Владимир Зеленский (30,16%).

На втором месте — Петр Порошенко (16,71%).

На третьем — Юлия Тимошенко (13,09%).

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, бюллетень, выборы президента
 
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