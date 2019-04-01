Выборы президента Украины: обработано 45% бюллетеней

01.04.2019 08:33

По состоянию на 7:55 Центральная избирательная комиссия обработала более 45% протоколов.

Согласно данным ЦИК, лидирует Владимир Зеленский (30,16%).

На втором месте — Петр Порошенко (16,71%).

На третьем — Юлия Тимошенко (13,09%).

Источник: https://donpress.com