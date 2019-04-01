Зеленский готов к дебатам с «Порошенко — не Порошенко»

01.04.2019 07:49

Шоумен Владимир Зеленский готов дебатировать с президентом Украины Петром Порошенко, если оба кандидата по итогам подсчета голосов выйдут во второй тур выборов. Об этом Зеленский заявил во время брифинге в своем предвыборном штабе.

«Да, я готов. Я готов. Порошенко, не Порошенко. Какая мне разница?» — ответил он.

Также шоумен прокоментировал слова самого Порошенко, заявившего, что Зеленский — «марионетка бизнесмена Игоря Коломойского».

«Так Вы марионетка Свинарчука? Или Свинарчук — Ваша марионетка?» — заявил он журналисту, задавшему вопрос.

Результаты подсчета голосов в ЦИК, обновляемые в реальном времени, смотрите здесь.

Источник: https://donpress.com