Зеленский лидирует в 19 областях Украины

01.04.2019 13:40

Шоумен, руководитель «Студии Квартал 95», кандидат на пост главы украинского государства Владимир Зеленский лидирует в 19 из 24 областей Украины, а также непосредственно в Киеве. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.



С такой информацией выступили представители Центральной избирательной комиссии. В свою очередь, действующий гарант Пётр Порошенко получил первенство в Львовской (37,22%), Ивано-Франковской (22,12%), а также Тернопольской (24,55%) областях нашей страны. А вот сопредседателю политической силы «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрию Бойко удалось стать лидером в Донецкой (35,06%) и Луганской (39,31%) областях.



Во всех остальных случаях выигрывает Владимир Зеленский. Так, к примеру, в Николаевской области за руководителя «Студии Квартал 95» отдали свои голоса 41,27% избирателей. При этом за Петра Порошенко здесь проголосовали 9,26% украинцев. На Одесчине первенство также закрепилось за Владимиром Зеленским. Его результат – 42,22%. В данном регионе Пётр Порошенко отстаёт от руководителя «Студии Квартал 95» на 33,14%.