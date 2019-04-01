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Зеленский рассказал, как будет проходить его встреча с Путиным
01.04.2019 11:26
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил журналистам 31 марта, что на гипотетической встрече с президентом России Владимиром Путиным он потребует у него компенсации за ущерб, причиненный оккупацией Крыма и Донбасса, передает корреспондент "ГОРДОН".
"Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации ситуации вокруг Крыма и Донбасса, помогали им на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути?" – заявил Зеленский.
Шоумен отметил, что в случае победы на президентских выборах Украины его встреча с Путиным вполне вероятна.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, Владимир Зеленский, выборы президента
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