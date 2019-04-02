- Комик, вытянувший столицу Исландии из кризиса, обратился к Зеленскому14:29
- Комитет избирателей подсчитал "экономическую эффективность" кандидатов в президенты14:00
- Названо условие, при котором Порошенко победит во втором туре13:29
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского12:48
- Что ждет украинцев при президенте Зеленском: названы наиболее вероятные сценарии12:10
- «Не торгует»: у Зеленского ярко ответили приспешнику Путина по Крыму и Донбассу. ВИДЕО11:10
- Эксперты рассказали, к кому во втором туре перетекут голоса Тимошенко, Смешко, Гриценко и Бойко10:43
- Программу "Доступные лекарства" перевели на электронный рецепт10:20
- Мороз и мокрый снег: В Украине ожидается переменчивая погода09:48
- Российский МИД выпустил ролик, посвященный выборам в Украине. ВИДЕО09:33
Комик, вытянувший столицу Исландии из кризиса, обратился к Зеленскому
Йон Гнарр, известный актер-комик, а также бывший успешный градоначальник столицы Исландии – Рейкьявика, заявил о том, что юмористы вызывают доверие тысяч людей, а их участие в политике идет ей на пользу.
Именно такое мнение он озвучил в интервью Йод.MEDIA, пишет UA1. Гнарр, не имея при этом никакого опыта в политике, победил на выборах мэра Рейкьявика в 2010-м, когда Исландия страдала от последствий экономического кризиса, передает from-ua.
"Думаю, что комикам и юмористам круто попробовать себя в политике. Их участие в этих процессах приносит только пользу обществу. Ведь комики, конечно, умные и талантливые, и у многих из них есть способность вызывать к себе доверие людей", – сказал он.
Кроме того, Гнарр отметил, что в курсе ситуации с пошедшим в политику своим коллегой, Владимиром Зеленском (лидеру президентских выборов Украины 2019), пожелал тому удачи и дал совет.
"Артист должен ожидать лучшего, но готовиться к худшему. И еще! Владимир, если тебя выберут, главное – не переутомляйся. Ведь здоровье – превыше всего", – обратился Гнарр к Зеленскому.
Теги: Донбасс, Исландия, кризис, мэр, Владимир Зеленский, обращение, Рейкьявик
- Мэр Донецка призвал горожан проявить выдержку и сдержанность
- Ринат Ахметов: "Человеческие жертвы - недопустимая цена за политические ошибки"
- Мариуполь потребовал моратория, милиции и разоружения (ФОТО)
- Мэр Донецка обратился к ДНР и силам АТО: "Дайте выпускникам спокойно отпраздновать "Последний звонок"
- Симоненко в Донецке поймал «агентов Фирташа»
- Коммунисты в Донецке поддержат коалицию
- Как голосовали в прифронтовом Счастье14:13
- Будет проведена внеплановая проверка мариупольских заводов Метинвеста13:47
- Оккупанты РФ пошли в атаку по всему Донбассу, нарушив затишье после выборов: детали кровопролитных боев13:03
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского12:48
- Огромные потери "Л/ДНР" за март попали в Сеть: более сотни боевиков пополнили "бригаду 200-х и 300-х"12:33
- Армия РФ не досчиталась 8 боевиков, получив сокрушительный ответ ВСУ на десятки преступных обстрелов11:53
- Не до смеха! Мариупольцы поверили в акул и плоскую Землю. ВИДЕО11:29
- Становится жарко! На Донбассе увеличилось количество обстрелов10:09
- Ситуация в пунктах пропуска утром 2 апреля: «Пускают очень медленно»09:13
- Ветер северный: Житель Донецка показал «Владимирский централ». ВИДЕО08:14
- Комик, вытянувший столицу Исландии из кризиса, обратился к Зеленскому14:29
- Как голосовали в прифронтовом Счастье14:13
- Комитет избирателей подсчитал "экономическую эффективность" кандидатов в президенты14:00
- Будет проведена внеплановая проверка мариупольских заводов Метинвеста13:47
- Названо условие, при котором Порошенко победит во втором туре13:29
- Оккупанты РФ пошли в атаку по всему Донбассу, нарушив затишье после выборов: детали кровопролитных боев13:03
- Грузия будет выпускать электромобили13:00
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского12:48
- Огромные потери "Л/ДНР" за март попали в Сеть: более сотни боевиков пополнили "бригаду 200-х и 300-х"12:33
- Что ждет украинцев при президенте Зеленском: названы наиболее вероятные сценарии12:10
- Названо условие, при котором Порошенко победит во втором туре13:29
- Что ждет украинцев при президенте Зеленском: названы наиболее вероятные сценарии12:10
- Эксперты рассказали, к кому во втором туре перетекут голоса Тимошенко, Смешко, Гриценко и Бойко10:43
- Медики назвали продукты, вызывающие бессоницу22:38
- Как отличить симптомы ОРВИ от аллергии18:00
- Медики предупредили о вреде красителя в зубных пастах16:02
- Названы напитки, которые мешают похудеть14:51
- Жена по гороскопу: как разные знаки Зодиака ведут себя в браке12:45
- Ученые назвали худшую позу для сна09:33
- Новый собачий грипп может быть смертельно опасен для людей09:26
- «От этого будет зависеть результат второго тура»: Порошенко обратился к Зеленскому с важнейшим призывом
- Украинских водителей ждет серьезное нововведение: это должен знать каждый
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского
- В Донецке арестованы главари НВФ, которые курировали перевозки через линию разграничения
- Известный астролог назвал имя следующего Президента: «Фальсификаторы не смогут!»
- Выдача паспортов РФ в "ДНР/ЛНР": стало известно, что стоит за решением Кремля сделать луганчан и дончан "своими"
- Митинг в Донецке к выборам отменен в последний момент - причины громкого решения Пушилина взорвали соцсети
- Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка
- Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России
- Рейтинг самых недоступных женщин по знаку Зодиака