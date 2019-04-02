Комик, вытянувший столицу Исландии из кризиса, обратился к Зеленскому

02.04.2019 14:29

Йон Гнарр, известный актер-комик, а также бывший успешный градоначальник столицы Исландии – Рейкьявика, заявил о том, что юмористы вызывают доверие тысяч людей, а их участие в политике идет ей на пользу.

Именно такое мнение он озвучил в интервью Йод.MEDIA, пишет UA1. Гнарр, не имея при этом никакого опыта в политике, победил на выборах мэра Рейкьявика в 2010-м, когда Исландия страдала от последствий экономического кризиса, передает from-ua.

"Думаю, что комикам и юмористам круто попробовать себя в политике. Их участие в этих процессах приносит только пользу обществу. Ведь комики, конечно, умные и талантливые, и у многих из них есть способность вызывать к себе доверие людей", – сказал он.

Кроме того, Гнарр отметил, что в курсе ситуации с пошедшим в политику своим коллегой, Владимиром Зеленском (лидеру президентских выборов Украины 2019), пожелал тому удачи и дал совет.

"Артист должен ожидать лучшего, но готовиться к худшему. И еще! Владимир, если тебя выберут, главное – не переутомляйся. Ведь здоровье – превыше всего", – обратился Гнарр к Зеленскому.