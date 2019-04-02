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Мороз и мокрый снег: В Украине ожидается переменчивая погода

02.04.2019 09:48
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Мороз и мокрый снег: В Украине ожидается переменчивая погода

Во вторник, 2 апреля, в Украине ожидается весьма переменчивая погода.
Так, по всей территории – преимущественно без осадков, в южной и восточной части порывы ветра 15-20 м/с, температура от 6° мороза до 15° тепла, сообщает from-ua.
"В Украине 2 апреля переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных областях местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной части отдельные порывы 15-20 м/с . Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на крайнем юге и востоке страны 0-5° тепла, днем ​​7-12°, на Закарпатье и Одесской области до 15° тепла, в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем ​​около 0°", – сказано в сообщении.
В Киеве 2 апреля переменная облачность, без осадков. Ночью около 0°, днем ​​9-11° тепла, по области – ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​7-12° тепла.



Теги: Украина, Донбасс, снег, мороз, прогноз погоды
 
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