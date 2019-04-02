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«Не торгует»: у Зеленского ярко ответили приспешнику Путина по Крыму и Донбассу. ВИДЕО
В команде шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского вновь сделали заявление относительного оккупированных Донбасса и Крыма
Как известно, на днях произошел заочный обмен мнениями между кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским и пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым по поводу Крыма и Донбасса, пишет Политека.
В частности, глава предвыборного штаба Владимира Зеленского Иван Баканов вновь подтвердил свою позицию относительно оккупированных Россией украинских территорий.
В эфире украинского телеканала он лишний раз отметил, что позиция Зеленского по этому вопросу неизменна.
«У Владимира четкая и взвешенная позиция по Крыму и Донбассу. Посмотрите, что происходит в Москве, как комментирует Песков позицию Владимира Зеленского. Для тех, кто считает в Украине так же, как и господин Песков, мы хотели бы заявить о том, что при президенте Владимире Зеленском никто не будет бесконечно повторять мантру «нас здесь нет в Донецке». Владимир Зеленский не торгует территориями», — утверждает глава штаба.
Кроме этого, Иван Баканов рассказал, как именно Владимир Зеленский в случае победы на выборах планирует возвращать оккупированные Крым и Донбасс.
По его словам, Владимир Зеленский намерен продолжить переговоры в минском формате, «но на более качественном уровне» и с привлечением международных партнеров, «таких как США и Великобритания».
Как сообщалось ранее, кандидатов в президенты, которые по итогам подсчета голосов выйдут во второй тур, пригласили на публичные дебаты. Кандидатам, которые выйдут во второй тур голосования, а судя по предварительным подсчетам голосов и данным экзит-полов это будут Владимир Зеленский и Петр Порошенко, официально предложили сразиться друг с другом в предвыборных дебатах перед следующим этапом выборов.
С таким предложением выступил украинский телеканал «Суспільне». В обращении представителей канала подчеркивается, что теле- и радиоканалы Общественного вещателя не принадлежат ни одной политической или бизнес-группе, а значит они будут освещать дебаты максимально непредвзято и объективно.
Теги: Донбасс, Крым, Владимир Зеленский, заявление
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