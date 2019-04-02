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Политолог рассказал, с кем из "старых политиков" Зеленский может пойти на сделку
Зеленский вряд ли пойдет на "договорняки" со "старыми политиками" перед вторым туром выборов. Об этом рассказал политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что тройка лидеров не изменилась: во второй тур проходят Порошенко и Зеленский. Он пояснил, что существует два вида договоренностей перед вторым туром президентских выборов. Один – это переговоры с различными вылетевшими кандидатами, второй – это "договорняки" с лидерами гонки. Фесенко рассказал, что Зеленский не готов пойти на "договорняки" с Тимошенко, Гриценко, Бойко и другими топ-политиками. Политолог отметил, что во многих европейских странах многие политики ведут переговоры с вылетевшими кандидатами и делают мощные альянсы для победы во втором туре. Он отметил, что Зеленский может пойти на такие переговоры, но пока не понятно, насколько они ему необходимы. Он отметил, что Зеленский может сильно оступится, если начнет устраивать "договорняки". Ранее в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского была опровергнута информация о том, что, в случае если он победит, Юлия Тимошенко займет пост премьер-министра. В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского уверены в его победе над Порошенко во втором туре с двойным преимуществом.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, сделка, договор, выборы президента, кандидаты
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