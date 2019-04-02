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Порошенко назначил стипендии детям погибших в ООС журналистов
Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ «О назначении стипендий президента Украины детям журналистов, которые погибли в связи с выполнением профессиональных обязанностей». Такую информацию сообщили на сайте Администрации президента., пишет ДонПресс.
Как стало известно, стипендия назначена Устине Гурняк, 2012 года рождения, отец которой -фотокорреспондент Виктор Гурняк погиб 19 октября 2014 года от минометного снаряда, в момент, когда под обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смиле Славяносербского района Луганской области.
Кроме того, стипендия назначена Елене Черниковой, 2014 года рождения, дочери журналиста Александра Черникова, погибшего 22 января 2015 года в бою вблизи Авдеевки. Он работал видеооператором на днепровском «9 канале» и в других днепровских СМИ.
Теги: Донбасс, дети, стипендия, погибли, Порошенко, журналисты, ООС
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