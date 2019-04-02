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Программу "Доступные лекарства" перевели на электронный рецепт
В Украине с 1 апреля 2019 года вводится электронный рецепт для пациентов, которые получают препараты по государственной программе "Доступные лекарства", сообщает Укринформ.
"С 1 апреля пациенты, которые пользуются правительственной программой «Доступные лекарства», начнут получать лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы по электронным рецептам. Получить электронный рецепт можно только у семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у пациента подписана декларация", - говорится в сообщении Минздрава.
"Запуск электронного рецепта стал возможен благодаря переходу программы «Доступные лекарства» в Национальную службу здоровья Украины. Это позволит пациентам получать лекарства по рецепту в любой аптеке в Украине, которая имеет договор с НСЗУ, без привязки к местности, где этот рецепт был выдан. Следовательно, программа станет еще более доступной для пациентов", - отметили в Минздраве.
Теги: рецепт, Минздрав, лекарства
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