Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Программу "Доступные лекарства" перевели на электронный рецепт

02.04.2019 10:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Программу "Доступные лекарства" перевели на электронный рецепт

В Украине с 1 апреля 2019 года вводится электронный рецепт для пациентов, которые получают препараты по государственной программе "Доступные лекарства", сообщает Укринформ.
"С 1 апреля пациенты, которые пользуются правительственной программой «Доступные лекарства», начнут получать лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы по электронным рецептам. Получить электронный рецепт можно только у семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у пациента подписана декларация", - говорится в сообщении Минздрава.
"Запуск электронного рецепта стал возможен благодаря переходу программы «Доступные лекарства» в Национальную службу здоровья Украины. Это позволит пациентам получать лекарства по рецепту в любой аптеке в Украине, которая имеет договор с НСЗУ, без привязки к местности, где этот рецепт был выдан. Следовательно, программа станет еще более доступной для пациентов", - отметили в Минздраве.



Теги: рецепт, Минздрав, лекарства
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх