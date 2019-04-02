Последние новости раздела
- Мороз и мокрый снег: В Украине ожидается переменчивая погода09:48
- Российский МИД выпустил ролик, посвященный выборам в Украине. ВИДЕО09:33
- Жириновский распсиховался из-за выборов в Украине: "Это немыслимый градус враждебности"08:54
- Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ по первому туру выборов в Украине08:32
- ЦИК обработал 97,74% бюллетеней: обнародованы данные 07:56
- Известна дата и время теледебатов Порошенко и Зеленского: появился интересный нюанс07:32
- На Луганщине КПВВ «Золотое» работает только с украинской стороны, – Лисянский21:48
- Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка21:30
- Штаб Зеленского увеличивает количество наблюдателей во втором туре президентских выборов21:15
- С 1 апреля военные на передовой и в Азовском море будут получать повышенную доплату21:00
Российский МИД выпустил ролик, посвященный выборам в Украине. ВИДЕО
02.04.2019 09:33
Министерство иностранных дел России выпустило ироничный видеоролик о первом туре выборов украинского президента.
Данное видео под названием «Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине» было размещено на странице МИД РФ в Facebook, пишет ДонПресс.
«Из-за недопуска наших наблюдателей на Украину подготовили материалы по данным средств объективного контроля», — комментируют видео российские дипломаты.
В видео присутствует мелодия из прогноза погоды на советском телевидении, а вместо новостей о выборах демонстрируется сводка погоды по разным городам Украины на 1 апреля. Везде — в Киеве, Харькове и Одессе — солнечно и ясно. Отметим, что в этих городах лидирует Владимир Зеленский.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, видео, выборы президента
Читайте также:
- Движение фур с российскими номерами на дорогах Украины продолжают блокировать, а водителей с георгиевскими лентами - наказывать (ВИДЕО)
- Видео о "кровавом русском мире" поражает своей страшной и жестокой правдой (ВИДЕО)
- Это ШОК! Видео нового фильма про Крымский мост "взорвало" соцсети - возмущены даже россияне (ВИДЕО)
- Киевско-донецкий детектив: как бизнесмены провернули кругосветку вагонов метро (ВИДЕО)
- Первый канал показал Януковича с эротикой (ВИДЕО)
- Путин припомнил Украине май-2013 (ВИДЕО)
- Становится жарко! На Донбассе увеличилось количество обстрелов10:09
- Ситуация в пунктах пропуска утром 2 апреля: «Пускают очень медленно»09:13
- Ветер северный: Житель Донецка показал «Владимирский централ». ВИДЕО08:14
- На Луганщине КПВВ «Золотое» работает только с украинской стороны, – Лисянский21:48
- Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка21:30
- С 1 апреля военные на передовой и в Азовском море будут получать повышенную доплату21:00
- У Денисовой рассказали о проблемах на КПВВ «Золотое»20:30
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин пообещал денежную помощь ветеранам ВОВ к 9 мая18:30
- В ОРДО разочарованы результатами первого тура выборов президента Украины13:30
- Боевики "Л/ДНР" сотрясают Донбасс единичными обстрелами, утроив ВСУ адские сутки накануне выборов11:10
- Становится жарко! На Донбассе увеличилось количество обстрелов10:09
- Мороз и мокрый снег: В Украине ожидается переменчивая погода09:48
- Российский МИД выпустил ролик, посвященный выборам в Украине. ВИДЕО09:33
- Мадонна заработает миллион долларов за 15 минут09:20
- Ситуация в пунктах пропуска утром 2 апреля: «Пускают очень медленно»09:13
- Жириновский распсиховался из-за выборов в Украине: "Это немыслимый градус враждебности"08:54
- УЕФА наказал второй украинский клуб08:40
- Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ по первому туру выборов в Украине08:32
- Ветер северный: Житель Донецка показал «Владимирский централ». ВИДЕО08:14
- ЦИК обработал 97,74% бюллетеней: обнародованы данные 07:56
- Медики назвали продукты, вызывающие бессоницу22:38
- Как отличить симптомы ОРВИ от аллергии18:00
- Медики предупредили о вреде красителя в зубных пастах16:02
- Названы напитки, которые мешают похудеть14:51
- Жена по гороскопу: как разные знаки Зодиака ведут себя в браке12:45
- Ученые назвали худшую позу для сна09:33
- Новый собачий грипп может быть смертельно опасен для людей09:26
- Приметы и суеверия: почему нельзя давать соль соседям09:00
- Российский журналист рассказал, пойдет ли Путин в наступление после выборов в Украине20:30
- Сироп из одуванчика помогает при болезнях печени, почек и желудка: рецепт19:35
- «От этого будет зависеть результат второго тура»: Порошенко обратился к Зеленскому с важнейшим призывом
- Украинских водителей ждет серьезное нововведение: это должен знать каждый
- В Донецке арестованы главари НВФ, которые курировали перевозки через линию разграничения
- Известный астролог назвал имя следующего Президента: «Фальсификаторы не смогут!»
- Выдача паспортов РФ в "ДНР/ЛНР": стало известно, что стоит за решением Кремля сделать луганчан и дончан "своими"
- Митинг в Донецке к выборам отменен в последний момент - причины громкого решения Пушилина взорвали соцсети
- Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России
- Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка
- Рейтинг самых недоступных женщин по знаку Зодиака
- Бригада "ЛНР" обрушила огонь на мост под Золотым, по которому ездят гражданские - кадры последствий атаки