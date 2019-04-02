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"Украина сейчас в кольце", - генерал ВСУ об угрозе вторжения России после выборов
Путин может развязать полномасштабную войну в Украине в случае победы Порошенко на выборах.
По словам экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ, генерала-лейтенанта Игоря Романенко, у Москвы есть все возможности начать масштабное вторжение в Украину, если по результатам второго тура главой государства останется Порошенко, передает "Диалог.UA".
Эксперт объяснил, что наша страна сейчас в кольце из войск Путина, которые в 2017 году вошли в Беларусь якобы для учений и там остались, после чего расположились возле украинских границ. Сейчас российский агрессор не решается напасть, опасаясь недовольств в России из-за больших потерь. Романенко отмечает, что сейчас в Кремле будут искать поводы для вмешательства во внутренние дела Украины, расшатывая ситуацию, посылать своих агентов и делать ставки на пятую колонну.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, граница, выборы президента, вторжение, потери, ВСУ, Порошенко
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