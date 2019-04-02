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В Днепре водитель скончался в кабине фуры
02.04.2019 15:02
В понедельник, 1 апреля, на одной из улиц Днепра в припаркованном на обочине грузовике обнаружили умершего водителя.
Об этом пишет Знамя индустрии.
«Водитель автомобиля DAF лежал в кабине большегруза. Изначально казалось, что он просто спит, однако медики, приехав на место, констатировали смерть», – говорится в сообщении.
По предварительной информации, 39-летнему мужчине стало плохо за рулем, из-за чего он съехал на обочину, остановился и впоследствии умер. При этом, еще утром с ним связывались знакомые и на плохое самочувствие он не жаловался.
Сейчас судмедэксперты выясняют причину смерти.
Теги: Донбасс, водитель, смерть, Днепр, фура
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