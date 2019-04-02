Выборы-2019: Порошенко обвинили в фальсификации

02.04.2019 15:34

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента Петра Порошенко в фальсификации выборов.

Об этом Тимошенко заявила во время пресс-конференции 2 апреля, пишет ДонПресс.

Юлия Владимировна также заявила, что не планирует обжаловать результаты выборов в суде.

«Эти выборы были превращены в фарс. Президентом Петром Порошенко, что касается его результатов, выборы были сфальсифицированы. Они были искажены… Я бы хотела сделать заявление: выборы сфальсифицированы Порошенко. Он не должен быть во втором туре. Он туда прорвался нечестным путем … Но мы не пойдем в суд», — заявила она.

Тимошенко также заявила о подкупе, который, по ее словам, проводился и из бюджета, и вне бюджета.

Она заявила, что не будет устраивать акции протеста.

«Любое поднятие людей на акции может стать плацдармом для страны-агрессора, которая ведет против Украины войну. Мы не являемся сторонниками такой политики. Я уважаю голосования людей и их выбор. Мы защищали и будем защищать этот выбор», — заявила Тимошенко.