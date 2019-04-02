Зеленский или Порошенко: Кравчук рассказал, кому будет проще решить конфликт на Донбассе

02.04.2019 16:28

Первый президент Украины Леонид Кравчук высказал неожиданное мнение о возможности кандидата в президенты Владимира Зеленского решить вопрос Донбасса.

Кравчук заявил, что Зеленскому решить вопрос Донбасса якобы будет проще, чем Порошенко, так как комик не обременен прежними заявлениями в адрес Путина, в отличие от действующего главы государства Петра Порошенко, пишет "Диалог.UA".

Кравчук заявляет, что Порошенко находится в более сложном положении, так как много раз делал критические заявление в сторону российского президента. Таким образом, Зеленский находится в более простой ситуации по поводу конфликта на Донбассе. Однако реакцию Москвы на действия Зеленского предугадать крайне сложно. При этом Кравчук подчеркнул, что односторонних уступок Зеленский Путину делать не сможет, так как это может плохо для него закончиться.