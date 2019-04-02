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Жириновский распсиховался из-за выборов в Украине: "Это немыслимый градус враждебности"

02.04.2019 08:54
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Жириновский распсиховался из-за выборов в Украине: "Это немыслимый градус враждебности"

Российский политик оскандалился своим высказыванием о выборах президента в Украине. Скандальный лидер ЛДПР Владимир Жириновский устроил истерику в своем Twitter из-за президентских выборов в Украине, передает "Диалог.UA".
Соответствующий скриншот показал в своем Telegram-канале блогер Фашик Донецкий. Политик РФ недоумевает, почему страна-агрессор должна признавать украинские выборы, если якобы Киев "постоянно поливает грязью" Россию. Жириновскому не нравится, что "великую" страну называют агрессором, граждан-мужчин РФ не пускают в Украину, а ее дипломатов и наблюдателей не принимают. Кроме того, соратник Путина возмутился из-за того, что якобы в украинском государстве запрещают русский язык. "Это немыслимый градус враждебности", - резюмировал одиозный политик.



Теги: Россия, Донбасс, выборы, Жириновский, заявление
 
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