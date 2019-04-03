- Что произойдет, если Зеленский и Тимошенко объединятся: неожиданный прогноз14:00
- Представители РПЦ надеются провести переговоры с Зеленским13:46
- Тарута высказался относительно поддержки Порошенко и Зеленского во втором туре выборов13:30
- У Зеленского выдвинули жесткие условия Порошенко: «осталось мало времени», детали13:15
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк12:45
- Вам задержали зарплату? Теперь можно не ходить на работу12:30
- Зеленский может проигнорировать дебаты с Порошенко: в штабе шоумена назвали причину 11:45
- Финальное слово ЦИК: 100% голосов украинцев подсчитаны11:30
- В НАТО подготовят пакет мер по сдерживанию России в акватории Черного моря11:16
- Днепропетровская область прекращает свое существование – решение КС11:00
Что произойдет, если Зеленский и Тимошенко объединятся: неожиданный прогноз
Владимир Зеленский объединившись с Юлией Тимошенко может потерять голоса во втором туре. Об этом пишет Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" в своей колонке на Главред.
"Зеленскому действительно нужна технологическая помощь со стороны других кандидатов, но пойти на публичные переговоры и союз с Юлией Владимировной – это риск потерять тех избирателей, которые видят в Зеленском, прежде всего, внесистемного кандидата. От этого объединения он может потерять голоса", – уверен Золотарев.
По его мнению, Тимошенко также должна понимать, что не нужно идти на публичные шаги и объявлять об объединении.
"Можно немного помочь с помощью политической машины "Батьківщини", и этого было бы достаточно, чтобы Зеленский получил результат и победил во втором туре Порошенко", – отмечает политолог.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, Тимошенко
- Курс валют на сегодня, 6 июля
- «Новогоднее обращение Зеленского не было техничной ошибкой»: программный директор «1+1» опроверг заявление юмориста
- Канонизация - вещь недешевая: за причисление к лику святых в Ватикане берут 750 тысяч евро
- Госдума РФ обвинила шоумена Зеленского - финансирует "карателей"
- Три сценария финала президентских выборов
- Во Львове произошла перепалка между Зеленским и местными активистами. ВИДЕО
- ДТЭК частично отключил электроснабжение КП «Вода Донбасса»13:40
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк12:45
- КПВВ "Гнутово" закроют на три дня для реконструкции10:20
- «Боевики озверели»: много погибших в ООС, ВСУ мощно отомстили09:46
- Боевики "запутались в показаниях" и выдали новые фейки об "атаке против мирного населения" ВСУ 08:00
- На Донбассе погибла известная боец ООС Яна Червона - жизнь военной оборвал удар вражеского ПТУР22:10
- В Горловке растет число суицидов, обнаруженных трупов и «внезапных» смертей21:52
- Бойцы ВСУ уничтожили под Попасной позицию «ДНР». ВИДЕО 21:22
- Боевики «ДНР» стягивают БМП, БРДМ и передвижные разведывательные пункты20:18
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО19:52
- Нибиру уже близко: Ученые поймали смертоностные лучи14:16
- Что произойдет, если Зеленский и Тимошенко объединятся: неожиданный прогноз14:00
- В Санкт-Петербурге "похоронили" Путина13:55
- Представители РПЦ надеются провести переговоры с Зеленским13:46
- ДТЭК частично отключил электроснабжение КП «Вода Донбасса»13:40
- Тарута высказался относительно поддержки Порошенко и Зеленского во втором туре выборов13:30
- У Зеленского выдвинули жесткие условия Порошенко: «осталось мало времени», детали13:15
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк12:45
- Вам задержали зарплату? Теперь можно не ходить на работу12:30
- В Gmail появилась функция отправки писем по расписанию12:15
- Месяц рождения может выдать ваш темный секрет10:30
- Врачи назвали самые опасные для здоровья привычки10:16
- Можно ли принимать душ во время болезни?09:30
- Украинцев с 1 апреля начали лечить по-новому: что делать тем, кто не подписал декларацию07:31
- Все президенты так побеждали: появилось интересное объяснение результата Зеленского на выборах22:38
- Медведчук зловеще прогнозирует, что Зеленскому скоро будет не до смеха17:28
- Зеленский или Порошенко: Кравчук рассказал, кому будет проще решить конфликт на Донбассе16:28
- Деньги вместо субсидий. Как проходит монетизация15:48
- Политолог рассказал, с кем из "старых политиков" Зеленский может пойти на сделку15:18
- Названо условие, при котором Порошенко победит во втором туре13:29
- «От этого будет зависеть результат второго тура»: Порошенко обратился к Зеленскому с важнейшим призывом
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского
- В Донецке арестованы главари НВФ, которые курировали перевозки через линию разграничения
- Известный астролог назвал имя следующего Президента: «Фальсификаторы не смогут!»
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО
- Митинг в Донецке к выборам отменен в последний момент - причины громкого решения Пушилина взорвали соцсети
- Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка
- Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк
- Рейтинг самых недоступных женщин по знаку Зодиака